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Общество1 сентября 2021 10:17

В Перми приставы закрыли кафе на Заостровке, где отравилось 18 человек

Заведение опечатано на 90 суток
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

В Перми судебные приставы на три месяца закрыли кафе «Охшана», расположенное в микрорайоне Заостровка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФССП России.

Так, после массового отравления сотрудники Роспотребнадзора проверили кафе и выявили 21 нарушение санитарно-эпидемиологических норм к организации питания. Например, владелец общепита не обеспечил условия хранения готовой продукции. Помещения были грязными в чистоте, а среди сотрудников оказались граждане, ранее не прошедшие медосмотр.

Суд решил приостановить работу кафе на 90 суток и теперь заведение опечатано.