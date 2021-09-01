В Прикамье фальшивомонетчика отправили в колонию на 12 лет

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Соликамец на 12 лет отправится в колонию особого режима за хранение, перевозку и сбыт фальшивых купюр. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, фальшивые купюры злоумышленник приобретал в интернете, а после запускал их в оборот через покупки в розничных магазинах.

Вину в преступлении мужчина полностью признал. Помимо этого, суд приговорил его к штрафу в 200 тыс. руб. и ограничению свободы сроком на 1 год. Ранее обвиняемый уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.