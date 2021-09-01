В Прикамье доставлено еще 40 тысяч доз вакцины для ранее переболевших COVID-19

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В Прикамье поступило 40,2 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. В ближайшее время препарат распределят по медучреждениям, участвующими в вакцинации населения.

Напомним, вакцина «Спутник Лайт» предназначена для иммунизации лиц от 18 до 60 лет, ранее переболевших COVID-19 или для проведения ревакцинации.

Всего с начала 2021 года в Прикамье доставлено свыше 893,9 тыс. комплектов вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» и «КовиВак».

Вакцинацию в Прикамье проводят 56 медучреждений, в их числе частные клиники.

На сегодня прививку от COVID-19 поставили 679,8 тыс. жителей края. 535,4 тыс. из них полностью завершили курс иммунизации.