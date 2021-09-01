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Происшествия1 сентября 2021 7:51

В Краснокамске осудили виновника смертельного ДТП

Мужчина выехал на встречку и врезался в грузовик
Дмитрий Волгарев
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Фото: архив "КП"

В Краснокамске 48-летнего жителя Частинского района к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Авария произошла в марте этого года на 471 километре трассы «Подъезд к г. Перми от М7 «Волга», объездная Краснокамска. Водитель «Лады Ларгус» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибла 63-летняя пассажирка, которая находилась на заднем сиденье автомобиля.

Пострадали и трое других пассажиров Лады, им была оказана разовая медицинская помощь. Водители обоих транспортных средств не пострадали.