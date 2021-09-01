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Общество1 сентября 2021 6:54

В Перми школьникам разрешили не ходить в школу три дня при симптомах болезни

Получать справку от врача родителям не потребуется
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Перми школьникам разрешили 3 дня не ходить в школу при симптомах инфекционного заболевания. Об этом во время прямого эфира в Instagram рассказала министр образования Пермского кая Раиса Кассина. Так, родители могут на три дня оставить ребенка дома, а получать справку в больнице о состоянии его здоровья не нужно.

Помимо этого, глава краевого минобра призвала родителей внимательно следить за здоровьем детей. И если у ребенка есть признаки инфекции - температура, покраснение в горле, головная боль, кашель, следует оставлять ребенка дома и вызывать врача.

А если больной ребенок все равно придет в школу, то до занятий он допущен не будет.