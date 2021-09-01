Власти Перми разработают планировку территории у Центрального рынка до конца года

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Городской Институт территориального планирования разрабатывает документацию по планировке территории площади напротив Центрального колхозного рынка. Работы должны завершиться до конца 2021 года, сообщает издание Business Class.

К этому же времени определятся участки, которые в дальнейшем планируют изъять, как это сделано на Комсомольском проспекте и на улице Ленина.

Напомним, во время прямого эфира «ВКонтакте» 26 августа мэр Перми Алексей Дёмкин объяснил, что площадь около Центрального рынка уже не справляется с трафиком. В планах - дальнейшая реконструкция улицы Революции. Для этого потребуется изъятие земельных участков.