В Перми пройдет прямая линия о соблюдении прав детей на образование

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми пройдет прямая телефонная линия по вопросам соблюдения прав детей на образование. 2 сентября с 11:00 до 12:00 специалисты прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, департамента образования администрации города ответят на вопросы жителей, рассказали в пермской мэрии.

В ходе прямой телефонной линии на вопросы родителей ответят помощник прокурора Перми, начальник отдела по защите прав ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева.

Звонки принимаются по телефону: 2-059-059.