В Пермском крае мужчина ударил бензопилой своего друга

За нападение с бензопилой мужчина получил срок. Фото: архив "КП"

В Кизеле осудили 36-летнего мужчину, который ударил работающей бензопилой своего друга.

В феврале во время застолья с друзьями у себя дома он поссорился с гостем. Хозяин стал выгонять его из дома, но тот уходить не торопился.

Тогда он взял бензопилу, завел ее и один раз ударил вращающейся цепью друга по руке. Мужчина травмировал пальцы, вред здоровью медицинская комиссия признала средней тяжести.

На нападавшего возбудили уголовное дело, суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

- Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.