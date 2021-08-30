В Майском вор под видом дезинфекции ограбил бабушку

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Фото: Василий Вахрин
В апреле 2021 года в поселке Майский молодой человек ограбил квартиру пенсионерки. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД, к ней на порог квартиры пришел «дезинфектор». Он предложил женщине санобработку ее квартиры от коронавируса, притом попросил за свои услуги 3 тыс. руб.
Доверчивая пенсионерка согласилась. Гость достал баллон белого цвета и начал якобы выполнять свою работу.
После пожилая женщина пошла расплачиваться за услуги и достала деньги из шкафа. Вор увидел, где она хранит свои сбережения, попросил пенсионерку пройти на кухню якобы для дополнительной обработки комнаты и украл у нее еще 18 тыс. руб.
После кражи пострадавшая обратилась в полицию. Полицейские быстро задержали преступника – им оказался ранее судимый 29-летний пермяк. На днях суд приговорил обвиняемого к 2,5 годам колонии строгого режима