В Майском вор под видом дезинфекции ограбил бабушку

. Фото: Василий Вахрин

В апреле 2021 года в поселке Майский молодой человек ограбил квартиру пенсионерки. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД, к ней на порог квартиры пришел «дезинфектор». Он предложил женщине санобработку ее квартиры от коронавируса, притом попросил за свои услуги 3 тыс. руб.

Доверчивая пенсионерка согласилась. Гость достал баллон белого цвета и начал якобы выполнять свою работу.

После пожилая женщина пошла расплачиваться за услуги и достала деньги из шкафа. Вор увидел, где она хранит свои сбережения, попросил пенсионерку пройти на кухню якобы для дополнительной обработки комнаты и украл у нее еще 18 тыс. руб.

После кражи пострадавшая обратилась в полицию. Полицейские быстро задержали преступника – им оказался ранее судимый 29-летний пермяк. На днях суд приговорил обвиняемого к 2,5 годам колонии строгого режима