Приставы с начала года ограничили выезд за рубеж 112 тысячам прикамцев

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С января по июль 2021 года сотрудники краевого УФССП ограничили выезд за границу для 112 тыс. жителей Пермского края. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе ведомства. Все они имеют непогашенные долги.

Как отметили в ведомстве, на сегодня в праве выезда за пределы России ограничен каждый 17-й гражданин, фигурирующий в базе данных судебных приставов Прикамья. Основным условием для снятия временного ограничения является выполнение должником в полном объеме всех своих материальных обязательств.