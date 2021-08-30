Как бороться с поборами на дорогах – обсудили в Перми на круглом столе

Владимир Матягин направил обращение Председателю Следственного комитета РФ

В Перми прошел круглый стол, посвященный проблемам автомобильным грузоперевозок. Мероприятие было организовано ассоциацией «Грузавтотранс» и партией «Новые люди».

Участники круглого стола обсудили общее состояние дорог в Пермском крае, деятельность сотрудников контролирующих органов, ГИБДД и Ространснадзора, качество дорожного строительства, работы пунктов автоматического весогабаритного контроля. А также противодействие коррупции на дорогах. Одним из главных спикеров стал Владимир Матягин – президент Национальной Ассоциации грузового автомобильного транспорта и глава комитета «Новых людей» по транспорту, который отправился в автопробег по 16 крупным городам страны, чтобы лично проверить состояние дорог, а также информацию о поборах на дорогах, предоставленную дальнобойщиками.

- Мы все хотим реальных изменений и настоящей борьбы с коррупцией, а не имитации, - подчеркнул Владимир Матягин.

Машина контроля

В частности, 28 августа участники автопробега «Грузавтотранса» и партии «Новые люди» осмотрели состояние автоматического поста весогабаритного контроля у села Бердышева – на границе Пермского края и Удмуртии. Из результатов их замеров следует, что пост контроля установлен с нарушением инструкции эксплуатации весов. А значит, штрафы выписывались некорректно.

По результатам автопробега по территории Пермского края Владимир Матягин от имени ассоциации «Грузавтотранс» направил обращение Председателю Следственного комитета РФ, Генеральному прокурору РФ и другим официальным лицам с просьбой проверить весовые пункты на дорогах Пермь-Березники, Кунгур-Соликамск, Соликамск-Красновишерск, Кудымкар-Гайны, Голдыри-Орда-Октябрьский, Кукуштан-Чайковский, Чернушка-Куеда, Полазна-Чусовой, Горнозаводск-граница Свердловской области. И в случае подтверждения нарушений приостановить эксплуатацию этих пунктов весового контроля и аннулировать ранее вынесенные решения о штрафах грузоперевозчикам.