Не хотите попасть под суд? Пермские полицейские рассказали, что делать, если вы нашли банковскую карту

. Фото: Андрей АБРАМОВ

49-летняя жительница поселка Углеуральский нашла на улице чужую банковскую карту. Обрадовавшись «неожиданному подарку судьбы», она три дня ходила по магазинам и совершала покупки, расплачиваясь картой.

Тем временем настоящая владелица карты – 24-летняя девушка – обнаружила списание средств с карты с помощью мобильного приложения в телефоне и обратилась в полицию.

Женщина, нашедшая карту, была задержана. Все потраченные деньги она была вынуждена вернуть девушке. Тем не менее она обвиняется в хищении денежных средств с банковского счета. Уголовное дело направлено в суд.

Сотрудники краевой полиции предупреждают: категорически запрещено расплачиваться чужой найденной банковской картой.

- Если вы обнаружили чужую кредитку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты) и объяснить ситуацию,- объяснили в пресс-службе ГУ МВД. - Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.

За хищение денежных средств с банковского счета предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.