В Пермском крае коронавирус обнаружили еще у 473 жителей

С начала пандемии опасной инфекцией заболели уже 86 351 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 473 человек за сутки. Региональный Роспотребнадзор сообщает, что 106 человек проходят лечение в больницах, 367 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 72 ребенка.

Среди взрослых от 15 до 29 лет – 75 человек, от 30 до 49 лет – 154 человека, 114 в возрасте 50-64 и 58 человек старше 65 лет. С начала пандемии опасной инфекцией заболели уже 86 351 человек.

Скончались от ковида за сутки 27 пациентов.