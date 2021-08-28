В Пермский край доставили еще 18 тысяч комплектов вакцины от коронавируса

Всего в Пермский край поступило 830 939 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. Фото: архив "КП"

В Пермский край доставили еще одну партию вакцины от коронавируса «Спутник V». 18 000 комплектов вакцины будут распределены между медучреждениями региона, проводящими вакцинацию.

По данным регионального Минздрава, в крае привиты 667,4 тысячи жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 524,3 тысячи человек.

Всего в Пермский край поступило 830 939 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции.