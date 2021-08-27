В Перми старшеклассники смогут лучше подготовиться к ЕГЭ, благодаря новому проекту

Ожидается, что в проекте примут участие 60 педагогов и 120 школьников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Перми департамент образования запускает новый проект под названием «Сетевые образовательные кластеры». Об этом рассказал мэр Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира «ВКонтакте».

Этот проект заработает уже с 1 октября. Его суть в том, чтобы школьники смогли более качественно подготовиться к ЕГЭ в тех районах, где они живут.

Для этого несколько школ в микрорайоне объединятся и будут обмениваться опытом, предоставлять углубленные знания для школьников старших классов. Ребята, которым нужно повысить свои знания по отдельным предметам, смогут посещать дополнительные занятия в другой школе.

– Согласно результатам сдачи ЕГЭ, около 23% образовательных учреждений могут предоставить качественное преподавание всех предметов на углубленном уровне, но школы, которые находятся в отдаленных районах, не имеют таких ресурсов, поэтому школы начнут сотрудничать и помогать друг другу в подготовке учеников старших классов к сдаче экзаменов, – сказал Алексей Дёмкин во время прямого эфира.

С 1 октября в тестовом режиме запускается проект сетевых кластеров в четырех районах Перми:

Индустриальный (лицей №8, лицей №3, школа №136, школа №108);

Свердловский (школа №93, гимназия №33, школа №42);

Дзержинский (Дуплекс, Приоритет, школа №32);

Мотовилихинский (школа дизайна «Точка», школа №50).

12 школ формируют списки сетевых педагогов, списки групп учеников, разрабатывают сетевые учебные планы. Ожидается, что в проекте примут участие 60 педагогов и 120 школьников.