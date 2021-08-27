В Перми ледовый городок к Новому году построят в советской тематике

В Перми власти уже ведут подготовку к украшению города к Новому году. Фото: Анна Маркова

В Перми власти уже ведут подготовку к украшению города к Новому году. Об этом рассказал мэр Перми Алексей Дёмкин в прямом эфире "ВКонтакте".

Один из вопросов был связан с организацией и подготовкой к празднованию Нового года. Глава Перми рассказал, что подготовка к нему ведется, но говорить о конкретных мероприятиях пока не приходится, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

- В прошлом году было очень много хороших отзывов по украшению города, - сказал Алексей Дёмкин. - Добавим еще украшения – и в центр, и в районы. Позже более подробно расскажем на сайте администрации, что где появится, пока могу сказать, что будем делать новогодние маршруты в районах, хотим поставить новые световые объекты – фужеры с шампанским на улицу Революции, Снежную королеву на Компросе, пегасов на кольце у Центрального рынка и другие.

Концепция ледового городка уже разработана, в этом году выбрана советская тематика салат оливье, куранты и другие традиции нашего детства.