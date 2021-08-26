В центре Перми мужчина на электросамокате врезался в автомобиль

Фото: Пермская дирекция дорожного движения

В центре Перми на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пермской мужчина на электросамокате врезался в авто.

Как запечатлели дорожные камеры, два самокатчика на скорости и, не спешиваясь, проезжали Комсомольский проспект по пешеходному переходу. Доехав до аллеи, они продолжили движение уже на красный сигнал светофора и не заметили выезжающий поток автомобилей.

В результате один из молодых людей врезался в авто и пострадал.

Другое происшествие случилось в Перми в среду. Как сообщает источник «КП-Пермь», в районе дома №7 по улице Давыдова 12-летний подросток на электросамокате столкнулся с легковым автомобилем. Пострадавшего госпитализировали в КДКБ.