Жители Прикамья получили по две тысячи за отсутствие долгов

Фото: Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Жители Перми, Березников и Чайковского, победившие в августовском этапе акции Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» «Я плачу за тепло!», получили по 2000 рублей на оплату услуг компании. Сумма вознаграждения будет отражена в квитанции за август 2021г. Участники смогут оплатить услуги горячего водоснабжения (ГВС) в сентябре уже с учетом начисленного выигрыша.

В ходе церемонии награждения в офисе продаж и обслуживания клиентов Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» житель краевой столицы Артем К. подчеркнул, что платит за коммунальные услуги своевременно.

- Я всегда вношу деньги в срок, потому что вижу, как много сейчас делается для того, чтобы зимой у меня дома было тепло, а из крана для горячей воды текла именно она, - сказал Артем.

- Мы надеемся на то, что пример победителей акции «Я плачу за тепло!» станет хорошим примером для всех клиентов. Ведь от своевременных платежей выигрывает каждый потребитель, который получит качественную услугу благодаря максимальным вложениям в ремонты и модернизацию тепловых сетей и генерирующего оборудования, - отметил на церемонии награждения победителей акции руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

Акция «Я плачу за тепло!» в 2021 году проводится «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 марта по 30 ноября. Ее участниками могут стать добросовестные клиенты ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» и АО «БСК». Победители выбираются с помощью генератора случайных чисел. Для участия необходимо в течение шести месяцев оплачивать квитанции за тепло и ГВС своевременно, а также не иметь просроченной задолженности. Уточнить свой платежный статус можно в расчетно-кассовых центрах «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье» или «Инкомус».