Пермский диджей пустился наутек от судебных приставов

Судебным приставам пришлось догонять должника. Фото: Василий Вахрин

В Перми судебные приставы очередной раз проявили находчивость, чтобы найти должника. На этот раз нужно было взыскать с 31-летнего автомобилиста 10 000 рублей, который он не спешил оплачивать. Это штрафы за нарушение ПДД.

В одной из социальных сетей судебный пристав обнаружил аккаунт должника. Оттуда он узнал, что мужчина подрабатывает диджеем-ведущим в ночных клубах.

Под видом потенциального клиента судебный пристав написал ему и договорился о встрече в парке.

- Увидев направляющихся к нему людей в форме, мужчина сразу сообразил, что разговор пойдет не о музыкальных пристрастиях гостей на вечеринке, и пустился в бега, - рассказали судебные приставы. – Нарушителя задержали и доставили в судебный участок на рассмотрение протоколов об административном правонарушении. Суд назначил уклонисту 5 суток ареста.

После наказания мужчина пришел в отделение судебных приставов и полностью погасил все неоплаченные штрафы.