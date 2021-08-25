В Перми для муниципальных нужд изъято 6 земельных участков

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой столице для муниципальных нужд изъято 6 участков в 4-х районах города. Все они находятся под многоквартирными домами, которые признаны аварийными и подлежат сносу, сообщается в документе на сайте горадминистрации.

Так, под изъятие попали три земельных участка, что расположены в Кировском районе Перми – на улицах Магистральной, 3 площадью 909 квадратных метров, Ардатовской, 32 и Юнг Прикамья, 29, площадью 1,6 тыс. квадратных метров.

В Свердловском районе на улице Солдатова, 25 изымается участок площадью 1,7 тыс. квадратных метров. В Индустриальном - на улице Нефтяников, 38. Площадь участка – 1,04 тыс. квадратных метров. Еще один участок площадью 1,08 тыс. квадратных метров расположен в Орджоникидзевском районе Перми на улице Социалистической, 23.