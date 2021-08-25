В Прикамье осудили водителя, который уснул за рулем

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В Березниках осужден 30-летний водитель, который уснул за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

ДТП произошло в апреле 2021 года. Мужчина, будучи в сонном состоянии, подвозил пассажира в гостиницу. Но в пути водитель авто уснул и попал на встречную полосу, где врезался в два двигающихся на встречу автомобиля. В результате его пассажир и пассажир встречного автомобиля получили серьезные травмы.

Суд признал молодого человека виновным в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года и лишение водительских прав на 2 года и 2 месяца. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.