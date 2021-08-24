В Прикамье путеец украл больше тонны железа

. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье на 40-летнего жителя поселка Вильва завели уголовное дело. Мужчина работал на железной дороге с мая по июль 2021 года и в то же время воровал железные детали.

Как сообщает пермское ЛО МВД на транспорте, он тайно похищал детали верхнего строения пути на участке нечетной горловины от станции Боковая до перегона к станции Тихая.

Всего ранее не судимый злоумышленник похитил железнодорожное имущество весом 1,2 тонны. Украденное он загружал в свое авто, а затем сдавал в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила более 26 тыс. руб.