Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+34.3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 августа 2021 12:20

Водитель иномарки в Перми сбил двух школьниц на пешеходном переходе

ДТП произошло на улице Щербакова
Алена ОВЧИННИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В результате аварии пострадали две девочки 9 и 10 лет.

В результате аварии пострадали две девочки 9 и 10 лет.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Авария, в результате которой пострадали две пермские школьницы, произошла в пятницу, 20 августа, вечером на улице Щербакова в Орджоникидзевском районе Перми.

- По дороге двигался автомобиль Hyundai под управлением 41-летнего водителя, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Мужчина за рулем нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущества пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадали две девочки 9 и 10 лет. Они получили травмы, после оказания им медицинской помощи врачи отпустили их на амбулаторное лечение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства.