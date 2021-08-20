В Перми спасли голубя, застрявшего в раме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пример истинной преданности и любви показали два голубя в центре Перми. Жительница дома по улице Крисанова, 22 наблюдала за птицами из окна. В доме напротив в щели ставни застрял голубь. Сам выбраться долго не мог. Женщина рассказала, что рядом был другой голубь, который успокаивал и глади клювом свою подругу, но помочь ей не мог. Дом, в котором случилась птичья драма - нежилой и заколочен. Вынести страданий птиц женщина не могла и позвонила спасателям.

По информации источника спасатели приехали на место, используя лестницу, освободили голубя, застрявшего в щели ставни и выпустили. Птицы улетели.