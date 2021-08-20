«Свеза» в Уральском проводит летнюю оздоровительную кампанию для сотрудников, их детей, а также членов местных сообществ

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Уже много лет компания предлагает детям сотрудников отдых в летних лагерях Нытвенского округа. Школьники проводят каникулы в излюбленных местах - лагерях «Гагаринец», «Тимуровец» и «Оазис». Всего за летний период в лагерях и санатории отдохнули 93 ребенка в возрасте от 7 до 14 лет. Для них прошли 2 летних смены продолжительностью три недели. В лагерях детям обеспечивалось пятиразовое питание и насыщенная развлекательная программа, которая никого не оставила равнодушным. Родительский взнос на ребенка составил 15%. Остальные расходы «Свеза» взяла на себя в рамках социального пакета.

Кроме того, в этом году благодаря поддержке компании все школьники в детском лагере «Гагаринец» получили кислородные коктейли, а также также планетарий и дополнительные мастер-классы по мыловарению, приготовлению шоколада и игре в лазертаг.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

«В этом году моя дочь впервые побывала в лагере «Гагаринец». Вернулась очень довольная. Море впечатлений и положительных эмоций. Интересные мероприятия, занимательные конкурсы, увлекательные квесты, соревнования, вечерние дискотеки - в общем были настоящие приключения, испытания, развлечения. Спасибо компании за поддержку детского отдыха. Будем рады поучаствовать снова!», - делится Виктор Орлов, слесарь-сварщик отдела технического обслуживания и ремонта комбината «Свеза» в Уральском.

В то время как дети развлекаются в лагере их родители отдыхают в санаториях Пермского и Краснодарского края. Этим летом 85 сотрудников комбината проходят санаторно-курортное лечение. Излюбленными местами отдыха сотрудников являются санатории «Аврора» и «Малая бухта» (Краснодарский край), «Нижнее Ивкино» (Кировская область), «Ключи» и «Усть-Качка» (Пермский край), а также санаторий-профилакторий «Уральский». Все путевки сотрудникам предоставлены бесплатно.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

«Полноценный отдых сотрудников всегда был и остается частью нашей корпоративной политики. Мы понимаем, что хороший работник – отдохнувший работник. И чтобы они горели энтузиазмом и вдохновением, поддерживали здоровье и силы, им нужно восстанавливаться и хорошо отдыхать. В этом году на отдых сотрудников комбината в Уральском «Свеза» направила порядка 4 млн рублей», - прокомментировала Елена Баландина, руководитель службы по работе с персоналом комбината «Свеза» в Уральском.

Компания не оставила без внимания и поддержала отдых общественных объединений поселка. С поддержкой «Свезы» члены местного общества инвалидов «Надежда» посетили с экскурсионной поездкой Белогорский монастырь. В конце августа отправятся поездку по святым местам Пермского края и ветераны комбината.

Наша справка

«Свеза» − российская компания, мировой лидер на рынке березовой фанеры. Продукция «Свеза» завоевала доверие потребителей в 80 странах мира на пяти континентах. Она используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, создании экологичной мебели и стильных интерьеров. «Свеза» – поставщик № 1 в России для монолитного строительства. «Свеза» работает в России с 1997 г. За это время компания провела модернизацию и масштабное увеличение производства с использованием новейших технологий и оборудования. «Свеза» создает в российских регионах современные рабочие места, на которых трудятся династии опытных мастеров.