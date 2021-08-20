Главный терапевт Прикамья рассказала, что делать в сильную жару людям с хроническими заболеваниями

В выходные синоптики обещают аномальную жару. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае в выходные синоптики обещают до + 36 градусов тепла. Такая жара может сказаться на здоровье людей с хроническими заболеваниями. Люди почувствовали недомогание: давление скачет, сил нет, голова болит. Что делать тем, кто в группе риска рассказала Наталья Корягина, главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края терапевт Пермского края.

- В такую погоду у людей с хроническими заболеваниями утром бывает пониженное давление, вечером подскакивает, - говорит Наталья Корягина. - Важно продолжать плановый прием препаратов, которые назначил врач. В сильную жару нужно больше пить воды, не выходить на солнцепек. На огороде лучше работать рано утром или вечером, когда солнце спадет, не работайте в наклон, надевайте светлую, дышащую одежду из натуральных тканей, а лучше всего в такие жаркие дни днем поспать.

Также в группе риска беременные и маленькие дети. Малыши больше подвержены тепловым ударам, надевайте им головные уборы. Беременным стоит соблюдать диету, не есть жирное, побольше пить.