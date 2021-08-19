Пермяки не могут ни вылететь, ни прилететь из Сочи

Авиакомпания заменит неисправный самолет. Фото: Василий Вахрин

Пермяки, отдыхающие в Сочи, сетуют, что не могут улететь домой. Задерживается и вылет из Перми в Сочи.

- Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Сочи сегодня в 9 утра задерживают до 15.30, - говорит Алла. - Время вылета откладывали уже 3 раза. Через 2 часа пассажирам дали воду, через 4 часа – питание. Причину откладывания рейса не объявляют.

На онлайн табло пермского аэропорта тоже значится задержка рейса Пермь – Сочи. Он должен был вылететь в 15.05, сейчас расчетное время вылета - 21.20. В «Большом Савино» прокомментировали ситуацию.

- Рейс из Перми задерживается по причине позднего прибытия борта, в авиакомпании нам сообщили, что самолет, который должен вылететь в Пермь из Сочи – неисправен, его заменят на другой, - говорит пресс-секретарь Евгений Кузнецов. - Точное время вылета пассажиров - пока неизвестно.