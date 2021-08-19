В Перми за парковку на газонах с начала года выписали 350 тысяч рублей штрафов

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С начала года пермских автовладельцев оштрафовали более чем на 350 тыс. руб. за парковку на газонах. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Большинство нарушений выявили в центральных районах города. Так, в Ленинском районе с мая по август физлицам выписали штрафов на сумму 58 тыс. руб., юрлицам — на 120 тыс. руб.

Напомним, что штраф за парковку на газонах, цветниках и иных озеленённых территориях города составляет от 1 до 2 тыс. руб. для граждан, от 2 до 4 тыс. руб. — для должностных лиц, от 4 до 6 тыс. руб. — для юридических лиц.