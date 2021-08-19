В Перми пройдет прямая линия по вопросам приема детей в 1-й класс

В новом учебном году за парты сядут более 15 тысяч первоклассников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми 20 августа пройдет прямая линия по вопросам приема детей в 1-й класс. Родители смогут получить ответы на вопросы, позвонив по телефону городского call-центра: 2-059-059 с 11.00 до 12.00.

Отвечать на вопросы будет заместитель начальника департамента образования администрации Перми Оксана Чеклецова.

Также по всем вопросам, связанным с приемом в школу, в любое время можно обратиться в аккаунты городского департамента образования в соцсетях, а также позвонить по телефону: 212-70-50 или написать на электронную почту: do@gorodperm.ru.