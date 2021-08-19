В Пермский край привезли еще 16 400 доз вакцины от коронавируса

В Пермский край привезли еще 16 400 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермский край привезли еще 16 400 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». В ближайшее время новая партия будет распределена между медучреждениями, участвующими в иммунизации.

По данным Минздрава с начала вакцинации в регионе привиты 620 тысяч пермяков. Полностью завершили курс вакцинации двухкомпонентными вакцинами – 476,4 тыс. человек.

Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступил 735 591 комплект вакцины. Из них 633 593 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 50 960 – «ЭпиВакКорона», 43 968 – «Спутник Лайт», 7 070 – «КовиВак».