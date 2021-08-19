В Пермском крае бухгалтер присвоила себе 7 млн рублей работодателей

Бухгалтер присвоили себе 7 млн рублей. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Пермском крае перед судом предстанет бухгалтер, которую обвиняют в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

Прокуратура Пермского края сообщает, что в марте-июле 2020 года она формировала реестры на перечисление денег со счетов организаций, в которых работала бухгалтером, на свой личный счет, внося в них недостоверные данные.

Банки переводили ей деньги, а она тратила их. От ее действий пострадали ООО «Пермское региональное Отделение Российского общества оценщиков» и ООО «Инвест-Аудит». Им причинен ущерб более чем на 7 млн рублей.

- Уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу, - добавили в прокуратуре.