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Происшествия18 августа 2021 18:21

Перми у соборной площади нашли мертвого велосипедиста

В социальной сети появилось видео, как мужчина лежит на асфальте
Анна Маркова
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В центре Перми насмерть сбили велосипедиста.

В центре Перми насмерть сбили велосипедиста.

В социальной сети появилось видео, на кадрах, снятых очевидцем, на асфальте лежит мужчина, прикрытый белой тканью, недалеко от него лежит велосипед. На место происшествия приехала машина «скорой помощи», но помочь мужчине медики уже не в их силах, он скончался.

В ГИБДД по Пермскому краю информация о ДТП не поступала, возможно, что мужчине стало плохо во время движения. Он упал прямо на дороге на улице Монастырской, рядом с пешеходным переходом у Соборной площади.

В Перми насмерть сбили велосипедиста
Видео: chp_59