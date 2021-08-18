В Пермском крае самой молодой пациентке с коронавирусом на аппарате ИВЛ 23 года

В краевой больнице сейчас находятся 238 пациентов с ковидом, в реанимации – 25 человек, 23 из них на аппаратах ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае высокую заболеваемость коронавирусной инфекцией пока не удается сдвинуть в положительную сторону. По последним данным за сутки в регионе инфекцие заболели еще 474 человека. Главврач пермской краевой больницы Анатолий Касатов, рассказал о больных ковидом, которые находятся в медучреждении.

- Ситуация с коронавирусом в Пермском крае остается крайне сложной, высокая заболеваемость, болеть стали молодые и болеют они достаточно тяжело, - говорит Анатолий Касатов. - Самой молодой пациентке, которая находится на ИВЛ в реанимации - 23 года, причем сопутствующей патологии у нее нет. У нас в больнице находятся 238 пациентов с ковидом, в реанимации – 25 человек, 23 из них на аппаратах ИВЛ.

Анатолий Касатов назвал три фактора, которые смогут переломить ситуацию с коронавирусом в лучшую сторону:

- ношение масок,

- ограничение контактов,

- вакцинация.

- Мировой опыт показывает, что где больше всего удалось вакцинировать жителей, в этих странах ситуация с ковидом менее трагичная, - сказал Анатолий Касатов.