Жительница Чайковского узнала об угоне своей машины из соцсетей

. Фото: Василий Вахрин

В пресс-службе краевого ГУ МВД России рассказали о курьезном случае из Чайковского. В полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что увидела фото своей поврежденной машины в соцсетях.

По адресу обнаружения автомобиля выехали оперативники. А через несколько часов в полицию обратился ранее судимый 20-летний местный житель. Лишь в июле этого года он освободился из мест лишения свободы.

Молодой человек признался в угоне. Гражданин рассказал, что был пьян и во время прогулки ему захотелось прокатиться на чужой машине. Он проник в салон, разбив камнем стекло одной из дверей, завел двигатель и уехал.

Но через несколько километров в авто закончился бензин, и он бросил транспортное средство в районе одного из домов микрорайона «Заринский».

Расследование продолжается.