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Происшествия18 августа 2021 10:16

В Прикамье осудят 27-летнего наркодилера

Его поймали, когда он делал очередную закладку
Дмитрий Волгарев
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Фото: архив "КП"

Краснокамские следователи окончили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, злоумышленник решил заработать денег и устроился наркокурьером в интернет-магазин. На реализацию он получил около 500 граммов наркотиков.

Обвиняемый расфасовывал наркотики в пакетики прямо у себя в квартире. Он успел оборудовать не менее двух тайников, но при попытке спрятать очередную закладку его задержали.

Ранее молодой человек официально не работал и к уголовной и административной ответственности не привлекался.