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Общество16 августа 2021 19:02

Строительство перехода Старцева - Целинная в Перми начнется в этом году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ответил на вопрос жителей региона в прямом эфире
Анна Маркова
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ответил на вопрос жителей региона в прямом эфире.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ответил на вопрос жителей региона в прямом эфире.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ответил на вопрос жителей региона в прямом эфире на своей странице "ВКонтакте" рассказал о строительстве дороги «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная».

- Когда развивался город не было заложено вместе со строительством жилья строительство инфраструктуры, - сказал Дмитрий Махонин. - Микрорайон Вышка-2 - территория выехать из которой оказалось достаточно сложно. Сейчас мы выбираем подрядчика, первый этап трассы будем строить в этом году. Работаем с федеральным правительством, чтобы привлечь инфраструктурный займ. Если нам удастся это делать, то будем ускорять сроки строительства.