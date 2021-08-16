Экологи «Уралкалия» выпустили в Каму более 41 тысячи мальков стерляди

Калийный гигант ежегодно проводит мероприятия по компенсации водных биоресурсов Фото: архив "КП"

Экологи «Уралкалия» выпустили более 41 тысячи мальков стерляди в акваторию Камского водохранилища. Выпуск рыбы в естественную среду обитания проводился под контролем комиссии, состоящей из специалистов Министерства природных ресурсов Пермского края, Средневолжского территориального управления Росрыболовства, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод», а также Управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству.

- Для компании «Уралкалий» важно вести производственную деятельность в соответствии с лучшими мировыми экологическими практиками в рамках реализации нашей ESG-стратегии. Как ответственный недропользователь мы бережно относимся к природным ресурсам, снижаем воздействие на окружающую среду за счет внедрения новых технологий и повышения эффективности действующих производственных процессов.

«Уралкалий» реализует масштабный комплекс мероприятий, направленный на минимизацию воздействия на окружающую природную среду. Так, на рудниках увеличивается мощность гидрозакладочных комплексов для закладки шахтных пустот глинисто-солевыми шламами. В 2020 году в шахтные пустоты было заложено 20,5 млн тонн солеотходов. На рудоуправлениях Компании функционирует система оборотного водоснабжения, это позволяет уменьшить объём водозабора. Компания реализует мероприятия по оптимизации энергопотребления, что минимизирует воздействие на окружающую среду в рамках глобальной углеродной инициативы, - отметил директор директор по производству ПАО «Уралкалий» Евгений Зыбин.

Отметим, что калийный гигант ежегодно проводит мероприятия по компенсации водных биоресурсов, это позволяет сохранить популяцию ценных пород рыб.