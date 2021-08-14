В Чусовом осудят водителя, по вине которого погибла женщина

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В Чусовом осудят водителя по вине которого произошла смертельная авария. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Напомним, трагедия произошла 31 декабря 2020 года на трассе Кунгур – Соликамск. На 117-м км дороги водитель ВАЗ-21074 не справился с управлением, автомобиль занесло на встречку, где он врезался в «Тойоту Ленд Крузер».

В ДТП серьезные травмы получила пассажирка ВАЗа. Позже она скончалась в больнице.

Расследование показало, что водитель отечественного авто в момент аварии был пьяным. По факту аварии возбудили уголовное дело. Теперь его расследование завершено, материалы дела направлены в суд.