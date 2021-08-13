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Общество13 августа 2021 17:56

В Прикамье ищут голубоглазого человека с татуировкой пантеры не плече

Он пропал неделю назад
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: поисковый отряд "Прикамье поиск".

Фото: поисковый отряд "Прикамье поиск".

Волонтеры пермского поискового отряда «Прикамье поиск» сообщили о том, что уже целую неделю родные не могут разыскать Алексея Зырянова.

В прошлую субботу, 7 августа, он ушел из дома в поселке Уральский Нытвенского района и пропал. С собой он прихватил корзинку. Родные не могут сказать, во что он был одет. На правом плече пропавшего есть примета – вытатуированное изображение пантеры.

На вид Алексею Владимировичу 50 лет, он невысокого роста – около 160 сантиметров. Плотного телосложения, волосы темные с сединой, глаза голубые.

«КП» уже писала о том, что в лесах Прикамья с начала лета потерялось 27 грибников.

Спасатели просят любителей сбора грибов не забывать о безопасности при походе в лес.