В Прикамье ищут голубоглазого человека с татуировкой пантеры не плече

Фото: поисковый отряд "Прикамье поиск".

Волонтеры пермского поискового отряда «Прикамье поиск» сообщили о том, что уже целую неделю родные не могут разыскать Алексея Зырянова.

В прошлую субботу, 7 августа, он ушел из дома в поселке Уральский Нытвенского района и пропал. С собой он прихватил корзинку. Родные не могут сказать, во что он был одет. На правом плече пропавшего есть примета – вытатуированное изображение пантеры.

На вид Алексею Владимировичу 50 лет, он невысокого роста – около 160 сантиметров. Плотного телосложения, волосы темные с сединой, глаза голубые.

«КП» уже писала о том, что в лесах Прикамья с начала лета потерялось 27 грибников.

Спасатели просят любителей сбора грибов не забывать о безопасности при походе в лес.