Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 августа 2021 15:43

С 13 августа на участке улицы Коминтерна в Перми закроют проезд

Это необходимо для проведения капитального ремонта Комсомольского проспекта
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Перми с 23.00 13 августа до 7.00 16 августа будет закрыт сквозной проезд по улице Коминтерна.

В Перми с 23.00 13 августа до 7.00 16 августа будет закрыт сквозной проезд по улице Коминтерна.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 23.00 13 августа до 7.00 16 августа будет закрыт сквозной проезд по улице Коминтерна на участке от Комсомольского проспекта до улицы Героев Хасана. Ограничение связано с капитальным ремонтом на Компросе.

В департаменте дорог и транспорта Перми просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Кстати, с 14 августа в Перми не прежнее место будут возвращены две остановки - «ЦУМ» и «кинотеатр «Октябрь». На время капитального ремонта Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Чкалова они были временно перенесены.