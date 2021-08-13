С 13 августа на участке улицы Коминтерна в Перми закроют проезд

В Перми с 23.00 13 августа до 7.00 16 августа будет закрыт сквозной проезд по улице Коминтерна. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 23.00 13 августа до 7.00 16 августа будет закрыт сквозной проезд по улице Коминтерна на участке от Комсомольского проспекта до улицы Героев Хасана. Ограничение связано с капитальным ремонтом на Компросе.

В департаменте дорог и транспорта Перми просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Кстати, с 14 августа в Перми не прежнее место будут возвращены две остановки - «ЦУМ» и «кинотеатр «Октябрь». На время капитального ремонта Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Чкалова они были временно перенесены.