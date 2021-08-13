В Пермский край поступило 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

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В Прикамье доставлено 6,5 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и 18 150 комплектов препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В ближайшее время партии будут распределены между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в вакцинации населения.

Напомним, на сегодня в регионе привиты 587,4 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами – 446,4 тыс. человек.

Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступил 702 991 комплект вакцин. Из них 600 993 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 50 960 – «ЭпиВакКорона», 43 968 – «Спутник Лайт», 7 070 – «КовиВак».