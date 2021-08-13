В Оханске пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Оханском городском округе водитель насмерть сбил 81-летнюю пенсионерку.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, 72-летний пермяк, будучи пьяным, управлял автомобилем «Шевроле Нива» и двигался по дороге Пономари-Коршуны.

Проехав мимо 81-летней женщины, шедшей по обочине, он вернулся с целью подвезти ее. Но при движении задним ходом, не рассчитал и наехал на пенсионерку.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу с различными травмами, от которых впоследствии скончалась.

Расследование уголовного дела продолжается.