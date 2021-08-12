В лесах Прикамья с начала лета потерялось 27 грибников

. Фото: Александр ГЛУЗ

По информации краевого минтербеза, с начала лета в прикамских лесах потерялось 27 грибников.

Всего Пермская краевая служба спасения выезжала на поиски грибников 5 раз. В Добрянский район на поиски пенсионерки спасатели выезжали дважды, но женщину обнаружить не удалось.

Живыми и невредимыми спасатели нашли 50-летнего мужчину в Кунгурском районе, 12-летнего мальчика в СНТ «Водники» в Пермском районе и 70-летнего пенсионера в Оханском районе.

Спасатели просят любителей сбора грибов не забывать о безопасности и всегда одеваться в яркую одежду, отправляясь на «тихую охоту». Помимо этого, рекомендуется сообщать друзьям и родственникам свой маршрут.

Из инвентаря обязательно брать с собой спички в непромокаемой упаковке, свисток, компас, нож, небольшой запас воды и еды, дождевик, заряженный мобильный телефон и легкую запасную одежду.