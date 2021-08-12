Алексей Дёмкин: Строительство нового корпуса школы «СинТез» идет с опережением графика на 3 месяца

Фото: ЖБК-Строй

- Еще одна хорошая новость. Строительство нового корпуса школы «СинТез» на улице Юнг Прикамья, 3 идет с опережением графика на 3 месяца, готовность объекта уже 70%. Он возводится в рамках нацпроекта «Образование», поэтому за сроками и соблюдением качества строгий контроль. Строительная компания «ЖБК-Строй» намерена завершить основные работы уже к концу этого года. Дальше начнем процедуру лицензирования, - написал в своем Instagram-аккаунте глава Перми Алексей Дёмкин.

В здании школы уже установлены все окна, отштукатурены внутренние помещения. Сейчас завершается стяжка пола, в коридорах собирают подвесные потолки, рабочие прокладывают инженерные сети и укладывают плитку. Во дворе уложен асфальт, на футбольном поле - «подушка» из ПГС и дренажа, завезен щебень, вскоре поставят траву, которой покроют футбольное поле, ведутся работы по другим объектам спортзоны.

Фото: Виталий Кокшаров

– Знаю, что новое здание очень ждут жители, его строительство позволит решить проблему высокой загруженности школ в Кировском районе и обеспечит новые учебные места. На фотографиях сверху особенно хорошо видно, что новый корпус будет очень большим по площади. Сейчас полностью готова коробка здания, ведётся устройство инженерных сетей и внутренняя отделка, благоустройство территории вокруг школы, – подчеркнул Алексей Дёмкин.

Фото: ЖБК-Строй

Новая трехэтажная школа рассчитана на 1100 мест. Внутри расположится три спортзала, библиотека, лаборатории, актовый зал, столовая. На территории строится стадион с мини-футбольным полем, универсальной игровой площадкой, беговыми дорожками и трибунами. Строительство школ – это важная задача для городских властей. Напомним, в этом году уже было открыто новое здание гимназии №3, завершено строительство нового корпуса школы «Фотоника», которое уже в сентябре примет учеников, строится еще один корпус гимназии №17.