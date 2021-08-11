В сентябре в Перми откроется новый корпус уникальной школы «Фотоника»

Новый корпус школы "Фотоника" выглядит очень современно. Фото: городская администрация.

В Перми скоро примет детей новый корпус уникальной школы «Фотоника». С итоговой проверкой этот объект посетили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин.

- Вместе с губернатором Дмитрием Махониным мы оценили готовность нового корпуса школы №93 на улице Полины Осипенко, - сообщил Алексей Дёмкин на своей странице в Instagram. - Сегодня трудно поверить, что ещё в прошлом году эта стройка считалась проблемной. Здесь пришлось сменить подрядчика, поэтому сроки открытия несколько сдвинулись. Но для нас главное – качество и результат, поэтому городские власти пошли на это. Эта стройка стала первым объектом, куда я приехал с проверкой, когда стал работать в администрации города.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин оценили степень готовности объекта.

Городские власти не только постоянно контролировали ход возведения нового корпуса школы, но и помогали ускорить работы по обустройству необходимой инфраструктуры - тепловых сетей, газопровода, кабелей МРСК.

- Сейчас новый корпус полностью готов, и уже в сентябре примет ребят, - отметил Алексей Дёмкин. – Ученики смогут заниматься в технопарке – в лабораториях робототехники, радиотехники, исследовательской и экспериментальной химии. Новое здание позволит организовать обучение в школе преимущественно в первую смену.

Лаборатории технопарка оснастили современным оборудованием.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что преобразованию действующих и строительству новых школ в Пермском крае уделяют особое внимание.

- Новый корпус школы №93 в Перми построен в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», и уже в сентябре сможет принять более 400 ребят, – отметил глава региона. – Очень важно обеспечить качественное образование каждому ребенку. Школьники не только краевой столицы, но и любой другой территории региона должны иметь равные возможности для получения знаний.

НАША СПРАВКА

Начиная с первой после длительного перерыва «образовательной» стройки – открытия в 2015 году нового корпуса гимназии №11, в Перми ввели в эксплуатацию еще три здания: два корпуса-тысячника в Свердловском и Дзержинском районах, а также новую школу «Мастерград» на 1200 учащихся. Были капитально отремонтированы школы №14 и «Город дорог», корпус школы №30, который ранее был передан муниципалитету из краевой собственности. Завершено строительство гимназии №3, идёт реконструкция здания на улице Целинной для размещения школы, строительство школы на улице Юнг Прикамья, возведение нового корпуса гимназии №17.