Пермский аэропрот установил сразу два исторических рекорда

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сразу два рекорда по объему перевозок установил пермский аэропрот в июле 2021 года.

С начала года и по 27 июля аэропорт Большое Савино обслужил 1000 000 пассажиров, что является рекордным результатом в истории предприятия. В 2019 году такой показатель удалось достигнуть на 17 дней позже.

Также воздушная гавань Прикамья демонстрирует рекордные показатели месячного пассажиропотока: в июле 2021 года на прилет и вылет было обслужено 235 157 пассажиров – впервые за весь период деятельности Международного аэропорта «Пермь». Из них 193 762 пассажиров обслужено на внутренних авиалиниях, и 41 392 пассажиров на международных.

Для сравнения: предыдущим месяцем-рекордсменом был июль 2019 года, тогда месячный пассажиропоток составил 177 638 человек.