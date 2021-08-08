«Пожимал руки, лез обниматься». В Прикамье таксист нашел способ обкрадывать пассажиров

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми приехавший из Таджикистана таксист решил дополнить заработки по развозке пассажиров. Он демонстрировал клиентам искреннее дружелюбие – протягивал руку для рукопожатия перед поездкой и по ее окончании. Нередко дело доходило до дружеских объятий.

А потом обласканные таким образом пассажиры недосчитывались портмоне или смартфона.

Устроился в такси предприимчивый житель южной республики в начале этого года. Поймать за руку его удалось лишь весной. За это время он похитил у клиентов имущества и денег на 175 тысяч рублей.

- С января по апрель он выполнял в Перми заказы в качестве таксиста, - сообщили в прокуратуре Пермского края. – Он использовал надуманные поводы для физического контакта – пожимал клиентам руки, лез обниматься. И при этом незаметно похищал из их одежды мобильные телефоны и денежные средства. Общая сумма похищенного составила более 175 тысяч рублей.

«Дружелюбного» таксиста будут судить. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.