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Общество8 августа 2021 7:49

«Пожимал руки, лез обниматься». В Прикамье таксист нашел способ обкрадывать пассажиров

Он украл у клиентов десятки тысяч рублей
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми приехавший из Таджикистана таксист решил дополнить заработки по развозке пассажиров. Он демонстрировал клиентам искреннее дружелюбие – протягивал руку для рукопожатия перед поездкой и по ее окончании. Нередко дело доходило до дружеских объятий.

А потом обласканные таким образом пассажиры недосчитывались портмоне или смартфона.

Устроился в такси предприимчивый житель южной республики в начале этого года. Поймать за руку его удалось лишь весной. За это время он похитил у клиентов имущества и денег на 175 тысяч рублей.

- С января по апрель он выполнял в Перми заказы в качестве таксиста, - сообщили в прокуратуре Пермского края. – Он использовал надуманные поводы для физического контакта – пожимал клиентам руки, лез обниматься. И при этом незаметно похищал из их одежды мобильные телефоны и денежные средства. Общая сумма похищенного составила более 175 тысяч рублей.

«Дружелюбного» таксиста будут судить. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.