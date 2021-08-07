Прогноз погоды в Перми и Пермском крае с 7 по 9 августа

Погода в Пермском крае в выходные будет прохладной, но солнечной. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае в выходные погода порадует жителей отсутствием дождей и солнцем, но будет достаточно прохладно. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 7–12°, днем 17–22°. Местами по Пермскому краю ожидается 4 класс пожарной опасности.

В воскресенье, 8 августа, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 7–12°, днем 18–23°.

В понедельник переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью 6–11°, днем 22–27°, на севере до 17°.