В Перми 29-летний мужчина погиб от удара током

В Перми в ночь на 6 августа в Орджоникидзевском районе от удара током скончался мужчина.
В Перми в ночь на 6 августа в Орджоникидзевском районе от удара током скончался мужчина. Трагедия случилась в частном доме по улице Репина. По информации источника он умер до прибытия медиков.
Кстати, в Перми на стройке многоквартирного дома по улице Анри Барбюса серьезно пострадал рабочий. По информации источника, утром 5 августа во время выдвижения стрелы автомобильного крана, выпал стопорный кулак и часть стрелы упала на проходившего рабочего.
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