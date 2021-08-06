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Общество6 августа 2021 11:24

В Пермском крае коронавирусной инфекцией за сутки заболели 475 человек

Среди заболевших 64 ребенка
Анна Маркова
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С начала пандемии в регионе ковидом заразились 75 882 человека.

С начала пандемии в регионе ковидом заразились 75 882 человека.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 475 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 46 человек проходят лечение в больницах, 429 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Женщин среди заболевших больше, чем мужчин. Коронавирус за сутки выявили у 64 детей. На лечении в больницах всего на сегодня остаются 3342 человека, 160 из них на ИВЛ. Скончались еще 24 пациента.

С начала пандемии в регионе ковидом заразились 75 882 человека.